La Sicilia premia i suoi “Custodi dell’Ambiente”

AGRIGENTO (ITALPRESS) - L'ambiente si conferma uno dei temi fondamentali per il governo regionale siciliano e per l'intera Isola. La prima edizione del Premio "Custode dell'Ambiente", che si è svolta al Teatro Pirandello di Agrigento, ha messo in evidenza un impegno condiviso tra istituzioni, competenze tecniche e comunità. Istituito dall'Assessorato regionale al Territorio e all'Ambiente in collaborazione con ARPA Sicilia, il Premio è nato con l'obiettivo di valorizzare l'impegno di chi opera per la qualità del territorio, sottolineando anche la collaborazione tra governo nazionale e regionale. Tra i nuovi ambasciatori dell'Ambiente proclamati nel corso dell’iniziativa, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno. Tra i nuovi “Custodi dell’Ambiente” premiati, anche realtà imprenditoriali dell’Isola. f40/sat/gsl