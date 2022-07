La siccità mette a dura prova le imprese agricole

Fiumi in secca, campi allo stremo, caldo record. La siccità che sta colpendo l'Italia sta mettendo a dura prova il sistema agroalimentare. Secondo Tempo, web magazine dell'Università Cattolica con il contributo di docenti della Facoltà di Scienze agrarie del campus di Piacenza dell'Università del Sacro Cuore, ha analizzato l'impatto dell'insufficienza idrica sulla filiera e come si sta muovendo la ricerca scientifica per dare risposte a queste criticità. abr/mgg/gls