ROMA (ITALPRESS) - Nella nuova puntata della rubrica dell'Italpress La Salute vien Mangiando, Rosanna Lambertucci ci parla delle fragole: un grande alleato per la nostra salute in estate. Sono ipocaloriche, ricche di potassio, vitamina C, ferro, acido folico. abr/azn