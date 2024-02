La Russa “Strappato il silenzio sul dramma delle foibe”

ROMA (ITALPRESS) - "Non posso dimenticare che per 50 anni il dramma trovò non solo scarsissima accoglienza, ma dimenticanza e assenza. Non fu solo colpa di chi in qualche modo aveva legami ideologici con i comunisti di Tito che avevano perpetrato quell'orrore. Fu una responsabilità molto più ampia", ha detto nell'Aula di Palazzo Madama il presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Fonte video: Senato)