La Russa “Napolitano testimone di una cultura che si fa politica”

"Domani il senatore a vita Giorgio Napolitano compirà 98 anni. Rappresenta il testimone di una cultura che si fa politica e di una cultura politica che si fa istituzione". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo in Aula. sat/gtr (fonte video: Senato TV) Intervento in Aula del Presidente La Russa in occasione del compleanno del Presidente Napolitano