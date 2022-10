PORDENONE (ITALPRESS) – Un corso per apprendere la tecnica artistica del mosaico e diffonderla poi nei Paesi di provenienza ampliando così anche la conoscenza del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa è rivolta ai giovani discendenti dei corregionali all’estero e sarà realizzata dall’Ente Friuli nel Mondo e organizzata nei locali della storica Scuola del mosaico di Spilimbergo. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza ed immigrazione Pierpaolo Roberti. L’obiettivo dell’iniziativa, come è stato illustrato

dall’assessore prima dell’approvazione della delibera che prevede anche un finanziamento di 30.200 euro, è quello di sviluppare i rapporti tra i corregionali all’estero e la regione oltre che di rinsaldare e tutelare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d’origine nelle comunità in cui i

giovani vivono anche attraverso l’arte del mosaico. L’Ente Friuli nel Mondo gestirà l’iniziativa sulla base della disponibilità manifestata e in quanto in possesso delle competenze nell’ambito dell’emigrazione.

-foto ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com