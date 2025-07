La Range Rover House di Mykonos celebra 55 anni di lusso

MYKONOS (GRECIA) (ITALPRESS) – Situata nell’incantevole cornice di Mykonos, perla del Mar Egeo, la Range Rover House riapre le porte dall’11 al 26 luglio. Inaugurata lo scorso anno, rappresenta una celebrazione del design, dell’innovazione e dell’eleganza, accuratamente pensata per far vivere l’essenza del brand di lusso a clienti e ospiti selezionati.

La filosofia Modern Luxury prende vita in una villa caratterizzata da un’architettura contemporanea che vanta molteplici spazi vitali per l’intrattenimento e le attività quotidiane, tra cui due piscine a sfioro. Grazie alla sua esclusiva architettura in pietra e alla posizione privilegiata, la Range Rover House di Mykonos offre ai suoi ospiti una vista davvero unica sullo splendido panorama di Aleomandra.

In occasione del 55° anniversario del brand, la Range Rover House di Mykonos celebrerà la tradizione del marchio con una selezione di modelli iconici, dai primi veicoli degli anni ’70 a quelli contemporanei, tra cui il debutto della Range Rover SV Fifty-Five. La Range Rover SV Fifty-Five, simbolo di oltre cinquant’anni di continua evoluzione, rappresenta il perfetto equilibrio tra l’innovazione pionieristica e l’eleganza di un design senza tempo.

Range Rover ha definito una nuova direzione con il suo modello fuoristrada originale e, in un viaggio che dura da 55 anni, si è perfezionata diventando la moderna definizione del lusso. Oggi celebra questo traguardo con la raffinata autenticità che la caratterizza. Il colore bespoke è una moderna reinterpretazione del Lincoln Green degli anni ’70.

L’intero abitacolo è lussuosamente rifinito in pelle Caraway, un elegante omaggio al design originale degli anni ’70. Questa edizione super esclusiva si distingue inoltre anche per i ricami bespoke dei sedili e le pedane delle portiere con la dicitura “1 of 10” incisa.

Realizzata in soli 10 esemplari, Range Rover SV Fifty-Five è simbolo di esclusività. Molto più di una dichiarazione di lusso e prestazioni, è la celebrazione di una tradizione che dura da oltre mezzo secolo. Dalle sue origini di vettura familiare fino all’odierno status di epitome di eleganza e sofisticatezza.

Profondamente radicata nel patrimonio storico di Range Rover e ispirata alla pura bellezza e ai tesori della natura, è stata rivisitata per l’epoca contemporanea. Un sontuoso riflesso metallizzato conferisce una profondità più moderna all’intramontabile tonalità storica. Questa SV Bespoke è un autentico capolavoro di lavorazione artigianale e personalizzazione.

La Range Rover House di Mykonos offrirà inoltre ai clienti l’opportunità di provare i più recenti modelli Range Rover, sia su strada che off-road, in coinvolgenti ed esclusive esperienze di guida tra incredibili paesaggi naturali e tramonti indimenticabili.

Momenti ineguagliabili attendono gli ospiti, che sperimenteranno la maestria Range Rover nell’innovazione e nel design, dalla lavorazione artigianale di ogni dettaglio ai sistemi di infotainment all’avanguardia.

Insieme a una serie di attività ed esperienze esclusive, dalla cucina raffinata ai test drive personalizzati, la Range Rover House di Mykonos darà risalto al DNA del brand e alla sua leadership nel design.

Tra le varie opportunità offerte a Mykonos figura l’esposizione di The London Collection, la prima lifestyle capsule di lusso Range Rover, composta da otto unità, che combina capi classici e versatili, ispirati al caratteristico design modernista del brand. Agli ospiti verranno offerte anche delizie culinarie di chef stellati, degustazioni di vini, champagne e cocktail speciali.

-Foto Ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS)