La quinta edizione del Ladies of Harley National Run conquista l’Emilia-Romagna

MILANO (ITALPRESS) – La quinta edizione del Ladies of Harley National Run ha attraversato ieri ed oggi l’Emilia-Romagna con una partecipazione da record e un forte messaggio di unità, empowerment e impegno sociale. Svoltosi durante il Mese della Prevenzione, l’evento ha unito l’emozione del mototurismo all’impegno concreto per la ricerca sul cancro e la difesa dei diritti delle donne. Più di 900 motocicliste provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno trasformato il weekend in una celebrazione di libertà, amicizia e solidarietà.

Grazie alla generosità delle partecipanti e dei Chapter H.O.G, sono stati raccolti fondi destinati alla Fondazione Umberto Veronesi, a sostegno della ricerca scientifica e alla Fondazione Una Nessuna Centomila, per la lotta contro la violenza sulle donne. Organizzato dall’Emilia Road Chapter H.O.G. con il supporto di Harley-Davidson Onorio Moto e dei Chapter H.O.G. italiani, l’evento ha preso il via sabato 4 ottobre con una vivace parata di moto fino a Correggio.

La serata si è conclusa con una cena di gala presso la prestigiosa location Ruote da Sogno, a Reggio Emilia, dove sono stati premiati i chapter, presentati i fondi raccolti e celebrato lo spirito della comunità Harley-Davidson. Oggi invece la città di Reggio Emilia ha ospitato l’iconica parata ufficiale del Ladies of Harley National Run 2025, con 350 Harley-Davidson che hanno sfilato attraverso il centro storico fino a Piazza della Vittoria. Il Ladies of Harley National Run 2025 ha confermato ancora una volta una formula vincente: una celebrazione delle donne, delle motociclette e di cause significative, alimentata dallo spirito senza tempo di Harley-Davidson.

-Foto Gabriele D’Angelo/Jump Media-

(ITALPRESS).