BARI (ITALPRESS) – Tappa in Spagna per l’Ict pugliese. La Regione Puglia (Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese), in collaborazione con Puglia Sviluppo e l’Ice Agenzia di Madrid, torna con una delegazione di 10 imprese a Barcellona per l’evento Mobile World Congress, in programma negli spazi della Fira Gran Via, dal 28 febbraio al 3 marzo 2022.

Si tratta di una delle principali vetrine internazionali dedicate alle ultime tecnologie e alle soluzioni più innovative nel settore della telefonia mobile, ma anche dei comparti dello IoT (Internet of Things, Internet delle Cose) della cybersecurity, dell’automotive e dell’elettronica di consumo.

Giunto alla 13° edizione l’evento mostra le principali tendenze della tecnologia mobile ed esplora l’impatto trasversale della connettività, dall’industria alla società, passando per le esigenze dei mercati alle prese con le sfide imposte dalla pandemia.

Sei i temi al centro dell’evento: Intelligenza Artificiale, Connettività 5G, Cloudnet, FinTech, Internet of everythings, Tech Horizon. Ad arricchire l’offerta un fitto calendario di conferenze oltre all’iniziativa 4YFN (4 Years From Now), organizzata in concomitanza con Mobile World Congress, una piattaforma dedicata alle startup che mette a confronto giovani imprenditori con leader di settore ed esperti di finanza.

“Sulle tecnologie digitali e Ict, si gioca il futuro della nostra regione e dell’Italia”, ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. “E’ uno dei settori ad alto valore aggiunto sulla cui valorizzazione stiamo puntando. Se non ci fossero state queste tecnologie la nostra economia non sarebbe sopravvissuta all’emergenza sanitaria. Adesso dobbiamo fare tesoro dell’esperienza accumulata e tornare a promuovere le eccellenze e competenze pugliesi nell’Ict sui mercati esteri, presentando non solo le opportunità di collaborazione ma anche di investimento in Puglia”.

“Nel 2020 la Puglia, contrariamente al trend nazionale, ha totalizzato una crescita delle esportazioni Ict verso il Mondo del 16,9% rispetto all’anno precedente, mentre nei primi 9 mesi del 2021 ha esportato prodotti di settore per un valore totale di oltre 83,2 milioni di Euro. La Spagna inoltre per la Puglia è il quarto partner per le esportazioni di tutti i prodotti e il terzo per le importazioni, dunque rappresenta un mercato denso di opportunità per le nostre aziende. Nei primi 9 mesi del 2021 la Puglia ha venduto alla Spagna merci per più di 524,8 milioni di euro, in crescita del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche per questo, dopo la partecipazione pugliese dell’anno scorso, torniamo a promuovere le nostre eccellenze Ict e competenze nel digitale al Mobile World Congress di Barcellona”.

La Regione Puglia ospiterà la delegazione di 10 imprese nello stand regionale, mettendo a disposizione una postazione di lavoro personalizzata per gli incontri d’affari bilaterali con gli investitori esteri.

Le imprese della delegazione pugliese sono Apuliasoft di Bari; Buildnn di Altamura (Ba), Etciuu di Lecce; Hrcoffee di Molfetta (Ba); iComm Lab di Acquaviva delle Fonti (Ba); Marshmallow Games di Bari; Metawellness di Bari; Nextome di Conversano (Ba); Reco 3.26 di Cavallino (Le); Vidyasoft di Monteroni di Lecce (Le).

(ITALPRESS).

