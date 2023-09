LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Principessa Anna ha visitato ieri lo stabilimento JLR di Halewood, nel Merseyside, Regno Unito, per celebrare il 60° anniversario della produzione di veicoli nell’impianto. JLR ha confermato all’inizio di quest’ anno che Halewood sarebbe diventata un impianto di produzione completamente dedicato all’elettrico. Sua Altezza Reale ha ricevuto un esclusivo approfondimento sui piani di elettrificazione e sui lavori in corso presso la struttura. Un ente di beneficenza locale, The Inclusive Hub, ha ricevuto dalle mani della Principessa una Discovery Sport donata da JLR.

Foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).