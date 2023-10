PARMA (ITALPRESS) – La prevenzione dei tumori al seno arriverà direttamente alle persone Barilla grazie all’impegno dei professionisti della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e ad un programma di incontri presso la sede centrale del Gruppo, a Pedrignano (PR). A partire da novembre e per i prossimi 12 mesi, i medici dell’Ospedale Maggiore si sono resi disponibili a portare le loro competenze e la cultura della prevenzione proprio nei luoghi in cui i dipendenti degli uffici, del pastificio e del molino Barilla passano gran parte del loro tempo. L’annuncio di Barilla arriva in occasione di Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore della mammella, tra i cinque tumori più frequenti nella popolazione e il più diffuso tra le donne, con oltre 50mila nuovi casi all’anno. Ma una diagnosi precoce aumenta notevolmente le aspettative di vita. La sopravvivenza a 5 anni da una diagnosi di tumore al seno è di circa il 90%, grazie anche alla prevenzione.

Per questo, anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, il Prof. Antonino Musolino, responsabile della struttura interaziendale Breast Unit, si è reso disponibile alle persone Barilla della sede di Parma per parlare di prevenzione primaria, e cioè i migliori stili di vita per prevenire le neoplasie alla mammella, e di prevenzione secondaria (autopalpazione e screening al seno). Per i dipendenti del Gruppo c’è anche la possibilità di richiedere una volta al mese consulenze individuali per autopalpazione e consulenza genetica, anche queste presso la Sede del Gruppo Barilla. Inoltre, materiali informativi digitali saranno disponibili sulla Intranet aziendale. In Barilla le persone sono le risorse più importanti. Oltre 8mila individui che, ogni giorno, creano e mantengono il valore aziendale e aiutano l’azienda a concretizzare la sua purpose “La gioia del cibo per un mondo migliore”. Il loro benessere, la loro salute, e la sicurezza sono al centro delle priorità del Gruppo. Per questo Barilla ha lanciato questa iniziativa che mira a chiarire dubbi, approfondire la conoscenza di sè, spiegare quanto sia importante conoscere il proprio corpo e aderire ai programmi di prevenzione.

Il progetto pilota di Barilla è giunto quest’anno alla sua seconda edizione. E c’è l’intenzione di estenderlo anche ad altre geografie in cui il gruppo opera. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Barilla