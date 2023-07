DONINGTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ancora un fine settimana all’insegna del rosso Ducati quello appena conclusosi in Inghilterra, presso il circuito di Donington Park, dove si è corso il sesto round stagionale del Campionato Mondiale FIM Superbike. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha vinto Gara 1 e Gara 2 concedendo il gradino alto del podio a Toprak Razgatlioglu solo nella Superpole Race. Il pilota spagnolo dall’inizio dell’anno ha vinto 16 gare su un totale di 18 in programma, mancando il primo piazzamento solo in due Superpole Race. Allo stesso modo Nicolò Bulega (Aruba Racing WorldSSP Team) ha realizzato una splendida doppietta nel Campionato Mondiale FIM Supersport di cui è leader con 55 punti di vantaggio sul suo rivale diretto Stefano Manzi (Yamaha).

Ottima prestazione anche per i pneumatici Pirelli, in particolare per la posteriore SC0 di gamma che a Donington, viste le basse temperature, è stata praticamente l’unico pneumatico utilizzato in entrambe le classi dimostrando velocità, costanza di prestazioni e livelli di usura molto contenuti sul nuovo asfalto di Donington, più aggressivo sui pneumatici rispetto al passato.

“A Donington, con le basse temperature e il nuovo asfalto, la posteriore SC0 di gamma è stata la protagonista indiscussa, ed è giusto che sia così altrimenti se in tutte le gare si potesse utilizzare la SCX sarebbe superfluo avere una gamma mescole per coprire diverse tipologie di asfalto e condizioni climatiche. Ma, ci tengo a sottolinearlo, la SC0 non è sicuramente stata una scelta di ripiego, tutt’altro: si è comportata molto bene, ha fatto registrare livelli di usura molto contenuti ed è stata costante per tutte le gare, permettendo ai piloti di spingere molto dall’inizio alla fine e di tenere un ritmo molto elevato anche negli ultimi giri, come si vede anche dai passaggi veloci realizzati in entrambe le categorie e dal tempo complessivo di gara nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti con un miglioramento sul giro nell’ordine di un secondo”, ha detto Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli.

“Senz’altro di questo va dato credito anche al nuovo asfalto che offre più grip ed ha ottimizzato la superficie ma la SC0 anche con temperature piuttosto basse ha performato molto bene. Complimenti ai piloti Ducati; Bautista e Bulega, e a tutti i protagonisti di questo fine settimana; adesso ci aspetta Imola dove sicuramente troveremo un clima molto più caldo”, ha aggiunto Barbier.

– foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]