La Polizia di Stato con i giovani per ‘Percorsi di Legalità’

AREZZO (ITALPRESS) – Non si fa mai abbastanza per sensibilizzare i giovani, gli adulti del domani, alla cultura della legalità e del rispetto delle regole e proprio per questo, la Polizia di Stato è andata in scena ad Arezzo con il suo spettacolo itinerante “Percorsi di Legalità” che ha visto la partecipazione di oltre 400 tra ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Per la seconda delle sei tappe in giro per l’Italia, il Teatro Petrarca è stata la cornice che ha dato risalto ai vari momenti di una scaletta fatta di esibizioni artistiche, interventi di professionisti della sicurezza e testimonianze dirette che hanno tenuto sempre alta l’attenzione e l’interesse della giovanissima platea.

In particolare – dopo un doveroso e commosso omaggio a Papa Francesco con la proiezione di uno video e un minuto di raccoglimento e i saluti istituzionali del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Lorenzo Pierazzi e del Questore Maria Luisa Di Lorenzo – sono andati in scena i contributi delle Specialità della Polizia di Stato con il supporto di video e quiz interattivi, che hanno dato ai ragazzi l’opportunità di riflettere sull’importanza della sicurezza stradale e ferroviaria, nonché su quanto sia necessario prestare attenzione nel mondo dell’informatica e della rete proprio al fine di non incorrere in spiacevoli situazioni; il tutto è stato intervallato da momenti di puro spettacolo messi in scena proprio dagli stessi ragazzi delle scuole intervenute.

Dalle coreografie preparate dalle ragazze e dai ragazzi del Liceo coreutico “Piero della Francesca” al monologo sul bullismo interpretato da uno studente dello stesso istituto; a seguire anche gli interventi musicali del pianista e del soprano della sezione musicale del Liceo Classico “Francesco Petrarca”. Nel corso dell’evento è stato proiettato anche il video “Just in a box”, realizzato dagli studenti del Liceo “Piero della Francesca” e vincitore del primo premio al concorso nazionale “be kind”.

Grande favore hanno riscosso i video messaggi inviati per l’occasione dal cantante Lorenzo Baglioni e da Giorgio Panariello, sempre vicini al mondo dei giovani e amici della Polizia di Stato, mentre una menzione particolare va dedicata ad una testimonial che ha fatto commuovere ed emozionare tutti i presenti. Margherita Salesini, una ragazza aretina di 29 anni, rimasta gravemente ferita nell’estate del 2015 a seguito di un incidente durante una serata di festa, fu salvata proprio dalla Polizia di Stato.

Margherita, a seguito delle ferite riportate, è costretta a muoversi su una sedia a rotelle, ma questo non ha fermato la sua vita. Ha continuato gli studi, si è laureata in “Biologia molecolare ed applicata con curriculum forense” e adesso aspetta un bambino. La sua testimonianza, nell’ambito della tematica sul contrasto alle discriminazioni e sulla disabilità, ha costituito per tutti un esempio di resilienza e un modello da seguire e si è conclusa con una partecipata e commossa stending ovation. Infine, è intervenuta una delegazione degli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato che hanno raccontato del loro impegno quotidiano per raggiungere i loro risultati sportivi, come esempio di impegno, costanza e dedizione. La giornata è terminata con un flash mob degli studenti.

