La Polizia di Stato celebra il suo Patrono San Michele Arcangelo a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Si è celebrata oggi, in tutte le province italiane, la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La cerimonia nazionale si è svolta a Milano, nel Duomo e nel Teatro alla Scala, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Sottosegretario Nicola Molteni, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie Prefetto Carmine Belfiore, del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, dei Direttori Centrali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e del Questore Bruno Megale.

L’evento si è svolto prima nel Duomo, con la Santa Messa officiata da Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo metropolita di Milano e poi al Teatro alla Scala, con la partecipazione di oltre 1200 studenti. Alla Santa Messa hanno partecipato il Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Al Teatro alla Scala, alla presenza del Sovrintendente Fortunato Ortombina, la Polizia di Stato ha accolto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e della provincia.

Durante l’incontro, i giovani hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il personale della Polizia di Stato attraverso giochi e quiz tematici, la visione di spot educativi e dibattiti dedicati a temi di particolare attualità, quali la sicurezza stradale e ferroviaria, la sicurezza informatica, il bullismo e il rispetto delle diversità. A condurre l’evento, Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net.

All’incontro ha partecipato anche la content creator Giusy Di Fratta, che ha già collaborato con la Polizia di Stato in occasione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi. È stata, poi, la musica a giocare un ruolo centrale nella giornata commemorativa: la musica che unisce, che non conosce generazioni, che emoziona e che si fa portatrice di valori, diventando un ponte tra istituzioni e cittadini. Rudy Zerbi, con la partecipazione straordinaria della cantautrice Noemi, ha presentato il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, che ha proposto una selezione di brani dell’opera lirica italiana, interpretati dal soprano Maria Agresta e dal tenore Vittorio Grigolo. Durante il concerto si è esibito anche il violinista Alessandro Quarta. Nel corso dell’evento, il Capo della Polizia Pisani ha nominato “Poliziotto ad honorem” Davide Simone Cavallo.

Il titolo onorifico, istituito nel 2020 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, vuole valorizzare le straordinarie qualità umane e professionali di cittadini che si sono distinti particolarmente con i loro comportamenti, esprimendo in concreto i valori che ispirano la Polizia di Stato. La storia di Davide, pur nella sua drammaticità, è un esempio di solidarietà, coraggio e amore. Nell’ottobre 2025, è rimasto gravemente ferito in seguito a una brutale aggressione subita nella zona della movida milanese. Nonostante questo, Davide, durante il processo, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai suoi aggressori per abbracciarli e perdonarli, così come aveva già fatto in una lettera indirizzata loro in precedenza.

Il Prefetto Pisani ha dichiarato che la presenza a Milano, nella giornata dedicata al nostro Santo patrono, esprime la volontà di portare il messaggio della Polizia nei territori. “Penso che sia nostro compito, quando vi sono ricorrenze che hanno un valore nazionale, spostarci dalla Capitale e andare in giro per l’Italia nelle città a trasmettere i nostri valori”. Affrontando il tema della delinquenza minorile, Pisani ha dichiarato che è un fenomeno complesso, nel quale entrano molti fattori, che va affrontato non soltanto sul piano della prevenzione ma soprattutto sul piano dell’educazione attraverso i molteplici progetti sulla legalità che la Polizia di Stato porta avanti nelle scuole.

“Coinvolgere i giovani, come abbiamo voluto fare oggi, qui al Teatro alla Scala, significa avvicinarli ai valori della legalità e della convivenza civile utilizzando il loro linguaggio e quello universale della musica”. La mattinata ha riservato altre emozioni ai giovani studenti, con il monologo di Massimiliano Caiazzo, famoso attore della serie “Mare Fuori”. Le iniziative sono state organizzate dall’Ufficio Comunicazione della Polizia di Stato diretto da Domenico Cerbone. A concludere l’evento è stato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che ha sottolineato: “I numeri, nel 2026, continuano a far registrare un calo dei reati, in linea con lo scorso anno. È un dato importante, ma non è l’unico dato significativo. In questi quattro anni la sicurezza è stata una priorità dell’azione di Governo, che ha fatto una scelta precisa: investire su chi ogni giorno garantisce la sicurezza sul territorio. Per questo abbiamo rafforzato gli organici, con più assunzioni delle Forze di polizia, stanziato più risorse e inserito norme per garantire loro maggiori tutele. Più uomini e donne in divisa significa più presenza, più prevenzione, più capacità di contrasto alla criminalità. Ma le statistiche non esauriscono la questione sicurezza: possiamo e dobbiamo fare sempre di più perché i cittadini si sentano sicuri nelle loro città e nei loro quartieri. Ed è proprio questo il significato che assume oggi la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Ci ricorda l’importanza di continuare a lavorare insieme, Forze dell’ordine, società civile e istituzioni, per salvaguardare le libertà e i valori democratici, che sono il fondamento della nostra Repubblica”.

– Foto xm4/Italpress –

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