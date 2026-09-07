La Polizia di Stato a Venezia 83 per l’anteprima del cortometraggio “Al di sopra di ogni sospetto”

VENEZIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato alla 83^ Mostra del Cinema di Venezia per l’anteprima del cortometraggio “Al di sopra di ogni sospetto”, dedicato al contrasto della violenza di genere Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, sarà presente il 10 settembre alla proiezione, in anteprima, del cortometraggio “Al di sopra di ogni sospetto”.

L’evento si svolgerà nell’ambito del Venice Production Bridge durante l’ 83 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’opera, dedicata al tema della violenza domestica, sarà presentata presso lo Spazio Incontri dell’Hotel Excelsior alle ore 17 e conferma l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e la scelta di avvalersi di ogni strumento di comunicazione, dal linguaggio cinematografico ai canali digitali, per raggiungere un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Diretto da Clemente De Muro e Davide Mardegan, il cortometraggio è prodotto da Ohana Production di Luca Bernabei in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Associazione Giuridicamente Libera e vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi, Barbora Bobulova, Salvatore D’Angeli, Lucio Patanè e Patrizia Iorio.

Il cortometraggio nasce con una mission precisa: utilizzare la forza del grande schermo per mantenere accesi i riflettori sulla violenza di genere e contribuire a rompere il muro di silenzio, la normalizzazione e l’impunità che spesso la circonda. Il titolo, che evoca l’idea di un potere ritenuto intoccabile, diventa la chiave attraverso cui l’opera racconta come la violenza domestica possa celarsi dietro apparenze rispettabili e dinamiche di controllo psicologico ed economico. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico, stimolare il dialogo e offrire uno strumento di consapevolezza a spettatrici e spettatori, mostrando come il riconoscimento dei segnali della violenza rappresenti il primo passo per chiedere aiuto e interrompere il ciclo dell’abuso.

Il progetto, in linea con la missione di Ohana Production, punta a generare un impatto sociale, oltre che emotivo, attraverso la responsabilità narrativa. L’incontro sarà moderato dalla giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino e vedrà, accanto al Capo della Polizia, la partecipazione del produttore Luca Bernabei, del neuropsichiatra infantile Prof. Narciso Mostarda e di Clemente Di Muro e Alessandro Preziosi. Alla proiezione sarà presente con un indirizzo di saluto il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco.

L’appuntamento del 10 settembre si inserisce in una più ampia presenza della Polizia di Stato alla Mostra del Cinema, che nei giorni precedenti vedrà altre due iniziative. L’8 settembre, attraverso la Polizia Postale, la Polizia di Stato rinnoverà la collaborazione con One More Pictures e Rai Cinema per “La Realtà Che Non Esiste”, iniziativa dedicata ai giovani storyteller giunta all’ottava edizione, “Oltre il vetro: fidati è falso”. Protagonista il cortometraggio “Il Primo della Classe”, scritto e diretto da Andrea Ricciotti, che affronta i rischi legati all’intelligenza artificiale e ai deepfake. L’opera sarà presentata alle 19 presso la Sala giardino ed andrà in onda in contemporanea su RaiPlay.

Il 9 settembre, presso l’Hotel Excelsior, la Polizia Postale prenderà parte a una tappa del Cyber MEAD Tour 2026, percorso itinerante promosso da MEAD, con la proiezione in anteprima del cortometraggio “19 Secondi”, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. L’opera, che racconta la lotta al cyber-crime attraverso la metafora di una partita a scacchi tra un hacker e le sue vittime, sarà al centro di una tavola rotonda dedicata alla resilienza digitale e alla protezione delle infrastrutture strategiche nazionali.

– foto IPA Agency –

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