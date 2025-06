La pirateria ha causato oltre 2,2 mld di perdita di fatturato nel 2024

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2024, il 38% della popolazione italiana adulta ha fruito in modo illecito, almeno una volta, di film, serie/fiction, programmi ed eventi sportivi live, con una stima complessiva di circa 295 milioni di atti di pirateria compiuti: 2,2 miliardi di euro è invece la stima del fatturato perso dall’intero sistema paese a causa della pirateria, con una perdita di Pil stimata in 904 milioni di euro e 12.100 posti di lavoro a rischio. Sono i principali dati emersi dallo studio Fapav/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia presentati a Roma nel corso di un evento organizzato dalla Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. spf/fsc/azn (in collaborazione con Fapav)