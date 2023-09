RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel Corsa, dopo avere conquistato lo scettro di bestseller tra le utilitarie in Germania e nel Regno Unito nel 2021 e nel 2022, si fregia oggi di un nuovo riconoscimento. Grazie al suo nuovo look, con l’inconfondibile frontale Opel Vizor e una plancia completamente digitale, è stata ufficialmente decretata l’auto dal design più accattivante nel segmento delle utilitarie. La nuova Opel Corsa si è aggiudicata il titolo di “Best New Design of 2023” grazie ai voti di oltre 14.500 lettori della rivista automobilistica tedesca auto motor und sport, ottenendo il 53,7 per cento dei voti e sbaragliando così la concorrenza nella categoria “Small Car”. Il prestigioso Autonis Design Award va così ad arricchire la bacheca di trofei di Opel per la seconda volta consecutiva: lo scorso anno, infatti, era stata la Opel Rocks Electric ad aggiudicarsi lo stesso premio nella categoria “Mini Cars”.

“La nuova Opel Corsa è audace e pura dentro e fuori: il perfetto mix di praticità e piacere di guida la rende un concentrato di emozioni. Nasce inoltre già 100% elettrica e ciò dà un forte impulso alla nostra offensiva nel campo dell’elettrificazione. Siamo molto soddisfatti della vittoria così schiacciante decretata dai lettori”, ha dichiarato Harald Hamprecht, Vice President Communications di Opel, che nel corso della cerimonia di premiazione a Stoccarda ha ritirato il premio direttamente dalle mani di Jens Dralle, responsabile test e tecnologia di auto motor und sport. La nuova Opel Corsa è stata lanciata in anteprima mondiale al salone IAA Mobility di Monaco di Baviera, dove ha incantato il pubblico presente. La Opel Corsa Electric è disponibile in due versioni prestazionali: una con motore da 136 CV e autonomia fino a 354 chilometri e, da oggi, una con motore da 156 CV e fino a 402 chilometri di puro divertimento di guida senza emissioni locali.

I designer hanno reso questa piccola bestseller ancora più moderna ed elegante. L’elemento più evidente è l’inconfondibile Opel Vizor, caratteristica incarnazione del marchio che contraddistingue tutti i nuovi modelli della casa tedesca. Il “frontale” nero copre la parte anteriore di Opel Corsa e integra perfettamente la calandra, i fari a LED e l’Opel Blitz centrale in un unico elemento. Anche la vista laterale della nuova Opel Corsa colpisce per le sue linee peculiari: con il montante C “tagliato”, il tetto dà l’impressione di fluttuare sopra il veicolo. Anche la parte posteriore offre un’immagine inconfondibile: la scritta “Corsa” compare ora orgogliosamente al centro del portellone posteriore. I rinnovati interni di Opel Corsa offrono un’atmosfera moderna, all’insegna di comfort e benessere. Il punto forte, sia dal punto di vista estetico che tecnico, è la plancia disponibile su richiesta, completamente digitale e con un nuovo sistema di infotainment.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).