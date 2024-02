RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Fresca ed emozionante: è così che Opel pubblicizza la nuova Corsa dallo scorso autunno. Per tutti coloro che sono alla ricerca di una mobilità semplice, emozionante ed elettrica, la risposta non può che essere una: “Yes, of Corsa!”. La straordinaria campagna prende vita con la nuova edizione speciale Opel Corsa Electric Yes. L’esclusiva edizione speciale dell’utilitaria tedesca più popolare degli ultimi anni attirerà l’attenzione grazie al look sportivo GS con speciale vernice Rekord Red e tetto nero a contrasto. La Opel Corsa Electric Yes, dotata di numerose caratteristiche tecnologiche e di comfort, è disponibile a 109 euro al mese.

“La nostra nuova ed esclusiva edizione speciale di Opel Corsa è ben equipaggiata? Attirerà l’attenzione? E soprattutto: offre un grande piacere di guida a zero emissioni locali? La nuova ‘Opel Corsa Electric Yes’ risponde a tutte queste domande con un sonoro ‘Sì!'”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia. “Con questa edizione speciale limitata, portiamo la nostra campagna di successo sulle strade e dimostriamo ancora una volta che manteniamo ciò che promettiamo, con molti vantaggi per i nostri clienti”.

Nella parte anteriore, sfoggia ora con orgoglio il caratteristico volto del marchio Opel Vizor. Nella parte posteriore, il nome è ben visibile, mentre l’emblema #YES è chiaramente visibile all’interno. L’esclusiva verniciatura Rekord Red ne sottolinea l’aspetto audace. In netto contrasto ci sono il tetto nero, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni neri e i cerchi in lega leggera neri da 16 pollici. Oltre a Rekord Red, i clienti possono scegliere la loro edizione Yes anche in altri colori sorprendenti. I contrasti evidenti continuano nell’abitacolo: guidatore e passeggero anteriore godono di sedili sportivi in tessuto/pelle premium. L’aspetto sportivo è enfatizzato da accenti rossi. Mentre il rivestimento del tetto è scuro, gli altri dettagli interni brillano di bianco. Oltre ai numerosi sistemi di assistenza di serie, il sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start”, il parking pilot posteriore e il climatizzatore automatico rendono ancora più piacevole la guida nella Opel Corsa elettrica a batteria in edizione speciale.

I clienti di Opel Corsa Electric Yes sono ben connessi con l’infotainment multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, tra cui lo schermo touch a colori da 10 pollici, l’integrazione wireless con lo smartphone e i servizi OpelConnect. Assicura un grande piacere di guida fin dal primo tocco sul pedale dell’acceleratore grazie al suo motore elettrico da 100 kW/136 CV e ai 260 Newton metri di coppia. Con la sua batteria da 50 kWh è in grado di percorrere fino a 357 chilometri, in modo rapido, silenzioso e, soprattutto, a zero emissioni locali.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).