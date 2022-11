RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – La nuova Opel Astra è la “Compatta tedesca dell’Anno 2023”. La giuria dei “German Car Awards”, composta da esperti indipendenti, ha scelto la nuova generazione di Opel Astra e Opel Astra Sports Tourer come migliore compatta in Germania, con un buon margine sui concorrenti del segmento. Le innovative tecnologie di sicurezza, che Opel con la nuova Astra rende accessibili a un’ampia platea di clienti nel settore delle compatte, hanno convinto la giuria composta da 27 giornalisti ed esperti di automotive, tanto quanto l’ampia gamma di motorizzazioni, tra cui quella elettrica plug-in hybrid grazie alla quale chi guida Opel Astra può viaggiare per la prima volta a zero emissioni locali e in modo particolarmente responsabile. La giuria ha inoltre lodato il design moderno e affascinante, il piacere di guida e l’ottimo rapporto qualità/prezzo di Opel Astra. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato ieri sera nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta a Bad Dùrkheim in Germania. “Il premio di ‘Auto tedesca dell’annò assegnato nel segmento delle compatte a Opel Astra e Opel Astra Sports Tourer dimostra una volta di più che l’ultima generazione non si limita a sfidare le vetture esistenti ma ha tutto quello che serve per essere un modello vincente” ha dichiarato Andreas Marx, responsabile Opel in Germania.

“Opel Astra si è distinta nel proprio segmento come una vera vettura tuttofare, che ha convinto la nostra giuria sotto ogni aspetto. Spiccano tra gli altri anche criteri emotivi come il design e il piacere di guida, dove ha chiaramente staccato i modelli concorrenti” ha dichiarato Jens Meiners della giuria GCOTY. Nel corso delle lunghe e approfondite prove su strada, i giudici hanno esaminato da vicino la nuova Opel Astra tenendo in considerazione comportamento di guida, praticità, comfort e molti altri aspetti. Tutti elementi in cui l’ultima generazione di questa compatta di grande successo brilla. Con una potenza di sistema di 133 kW/180 CV e una coppia di ben 360 Newton metri, la versione elettrificata Opel Astra plug-in hybrid offre puro piacere di guida. La versione cinque porte passa da zero a 100 km/h in soli 7,6 secondi e per la prima volta la nuova Opel Astra è a zero emissioni locali.

Il funzionamento intuitivo dei sistemi di infotainment e di assistenza è reso possibile dalla nuova interfaccia HMI (Human-Machine Interface), il Pure Panel, il posto guida digitale progettato con grande linearità, dotato di schermo touch extra-wide e dei comandi fisici essenziali, per esempio per il climatizzatore. Tecnologie d’avanguardia come i fari anteriori attivi Intelli-Lux LED Pixel Light che non accecano dotati di un totale di 168 elementi LED rendono la guida più piacevole e sicura, in particolare nei mesi più scuri dell’anno. I sedili ergonomici certificati dagli esperti di postura di AGR lato guidatore e passeggero anteriore, per esempio con finitura in Alcantara, garantiscono il massimo comfort. Il premio “Auto tedesca dell’anno” viene assegnato per la quinta volta. La giuria indipendente, attualmente composta da 27 giurati esperti, sceglie i vincitori del rispettivo segmento in cinque categorie – compact, premium, luxury, new energy e performance. La selezione dei partecipanti al concorso si basa su criteri obiettivi di prezzo e disponibilità sul mercato. Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 2019.

foto: ufficio stampa Stellantis

