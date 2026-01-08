MODENA (ITALPRESS) – Il sito produttivo Maserati di Modena, storico Headquarter del Brand in Viale Ciro Menotti, diventa protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione della tappa numero 32 del percorso nazionale, che da Ferrara conduce a Parma attraversando l’Emilia-Romagna. Un momento di forte valore identitario, in cui tradizione, persone e visione futura si incontrano all’interno di uno dei luoghi più rappresentativi della storia del Tridente. Al prestigioso appuntamento hanno partecipato i dipendenti Maserati, tra i quali spiccavano i dieci colleghi che sono stati scelti come tedofori d’eccezione, portando la Fiamma lungo un percorso simbolico che attraversa alcuni degli spazi più iconici del Brand. Un gesto che celebra l’energia, l’impegno e il senso di appartenenza di chi contribuisce ogni giorno alla costruzione del valore Maserati. Inoltre, va ricordato che la fiamma è giunta nel sito modenese portata da altri due dipendenti: il primo tedoforo ha percorso parte della tappa individuale di Parma a bordo di una spettacolare MCPURA Cielo, mentre il secondo ha aspettato il convoglio dei dieci colleghi davanti al piazzale dello showroom Maserati, teatro del suggestivo momento del “bacio” della fiamma, per poi proseguire insieme nelle location simboliche dello stabilimento. In questo contesto carico di emozione, Maserati ha deciso di presentare la nuova Grecale Cristallo Special Edition, ispirata all’essenza del Monte Cristallo, una delle vette più iconiche delle Dolomiti. In particolare, i primi dieci esemplari di Grecale Cristallo, in versione Modena, sono stati esposti all’interno del sito.

Simbolo di purezza, il Monte Cristallo diventa la matrice concettuale del progetto, un luogo in cui materia e luce si incontrano con precisione quasi scultorea, dando vita a un’estetica fatta di equilibrio ed eleganza. Da questa ispirazione prende forma una serie speciale concepita come dichiarazione di ambizione, maestria e visione contemporanea del lusso italiano.

Elemento centrale dell’identità di Grecale Cristallo è l’esclusivo Azzurro Aureo, un colore Fuoriserie come certificato dal badge specifico sul parafango. Il naming racconta un percorso cromatico che parte dal blu Maserati e si evolve verso una tonalità sempre più pura e fredda, fino a schiarirsi ed evocare il bagliore sulla neve e sulle piste invernali. A questa base azzurra si unisce una mica dorata leggera, ma diffusa, che richiama il valore simbolico delle medaglie d’oro e interpreta i concetti di eccellenza, prestigio e vittoria in una chiave raffinata.

L’estetica esterna è ulteriormente valorizzata da cerchi in lega CRIO da 21″ in alluminio diamantato e dagli inediti inserti della griglia anteriore verniciati nel colore della carrozzeria. All’interno, l’abitacolo riflette la stessa ispirazione alpina attraverso la pelle Premium Ghiaccio, una tonalità chiara ed elegante che amplifica la sensazione di luminosità e purezza, insieme a finiture e contenuti esclusivi pensati per esprimere un’idea di lusso moderno, essenziale e profondamente italiano. A completare la configurazione è incluso un pacchetto di Accessori Originali Maserati, studiato per valorizzare ogni dettaglio. Il set comprende coprimozzi con logo autolivellante, coprivalvola brandizzati, luce di cortesia personalizzata e tappetini anteriori brandizzati, elementi che sottolineano la cura e la raffinatezza proprie del Tridente. Da oggi la serie speciale Grecale Cristallo sarà ordinabile sulle versioni Modena, Trofeo e Folgore, mantenendo tutti i suoi contenuti distintivi.

In questo contesto, Maserati porta in scena la propria vocazione alla performance e al lusso, interpretando i momenti più iconici del viaggio della Fiamma Olimpica.

“L’orgoglio dei dipendenti Maserati nel ricoprire il ruolo di tedofori esprime in modo autentico un profondo senso di appartenenza e la responsabilità di rappresentare i valori del Marchio. Il passaggio della Fiamma presso il nostro storico sito produttivo di Modena – dove nascono Maserati GranTurismo, GranCabrio, MCPURA, MCPURA Cielo e la GT2 stradale – diventa una rappresentazione simbolica e corale di questa energia condivisa. E’ la stessa forza che ispira Grecale Cristallo, interpretando la visione contemporanea del lusso e del futuro di Maserati. Siamo orgogliosi di accompagnare il viaggio della Fiamma Olimpica con le nostre persone, un simbolo che unisce territori e generazioni, portando valori condivisi che ci identificano come passione, sportività, impegno e inclusione nel cuore della nostra eccellenza manifatturiera italiana”, dichiara Santo Ficili, COO di Maserati.

