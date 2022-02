MILANO (ITALPRESS) – L’evoluzione della nuova BMW Serie 2 Active Tourer, giunta alla seconda generazione, punta sul digitale, ma senza trascurare il motore endotermico che viene rinnovato ed adeguato alle nuove esigenze dei consumatori. Prodotta nella fabbrica di Lipsia si distingue per il design all’avanguardia da crossover moderno con un tocco decisamente sportivo. Nel segmento delle compatte premium si presenta più lunga (32 mm) più alta (21 mm) e più larga (24 mm) del modello precedente, ciò consente interni spaziosi, versatili e confortevoli. Il Cd migliorato anch’esso è uguale a 0,26 ed il diametro delle ruote aumentato rende la nuova nata della casa bavarese ancora più aggressiva e moderna. Le batterie sono disposte sotto il pianale ed il motore è collocato trasversalmente. La silhouette si presenta dinamica, il posteriore è potente con spalle larghe, scarichi ben nascosti e gruppi ottici a led. Nel frontale moderno con sontuosa griglia a doppio rene BMW sono ben inseriti i nuovi fari full led adattivi. Le maniglie a scomparsa rendono il laterale esteticamente più morbido.

All’interno meno pulsanti, ma tanto digital. L’esclusivo BMW curved display da 10.7″può essere utilizzato sia in modalità touch sia con riconoscimento vocale sfruttando le qualità del sistema operativo BMW iDrive di ultima generazione. I sedili sono comodi ed avvolgenti e nella premiere nazionale svoltasi nei pressi del lago d’Iseo abbiamo anche provato la funzione massaggio (optional). Le sospensioni adattive M, con smorzamento selettivo in frequenza, hanno risposto magnificamente alla guida in modalità Sport dove, grazie all’illuminazione ambientale, tutto si è tinto di rosso. I sedili posteriori sono multi regolabili e frazionabili nel classico 40:20:40. La capacità di carico del vano bagagli, il cui portellone posteriore è ad azionamento automatico, varia dai 406 litri ai 1.455 litri. Numerose le dotazioni standard come il volante sportivo in pelle, il pacchetto luci, i sistemi di assistenza alla guida con parking assistant, rear view camera e reversing assistant. Unica nel semento ad essere dotata di cruise control con funzione freno ed indicatore di divieto di sorpasso facilmente visibile grazie all’ head up display. Sempre di serie il sistema di navigazione BMW i drive, il climatizzatore automatico bi-zona, ed il cambio automatico a 7 rapporti Steptronic a doppia frizione.

Le versioni previste, tutte a trazione anteriore, sono la Base, entry level, la Luxury e la m Sport. Le motorizzazioni Mild hybrid 48 Volt sono la 220i da 170 Cv, la 223i da 218 Cv e da marzo la 223i xDrive da 218 Cv che raggiunge i 100 km/h in 6,9 sec. Il motore elettrico integrato nel cambio automatico supporta il motore a combustione con una potenza di 19 Cv. La nuova generazione di motori a benzina è stata rinnovata con componenti che ne migliorano i consumi e la potenza quali il sistema a doppia iniezione, il ciclo Miller di combustione ed il sistema di iniezione Evo. Anche nel diesel il sistema SCR è più vicino al motore, il turbocompressore, la pompa di raffreddamento ed i pistoni sono stati rinnovati. Attesa per i due nuovi modelli ibridi plug-in che saranno in commercio da luglio. La nuova BMW Serie 2 Active Tourer 223i costa 40.000 Euro nell’allestimento base e 45.860 Euro nella versione M Sport.

(ITALPRESS).

