ROMA (ITALPRESS) – L’Aquila ospiterà dal 28 luglio al 2 agosto il ritiro della Nazionale italiana di scherma paralimpica, a un mese dall’inizio dei Giochi di Parigi2024. Dopo gli ottimi risultati dell’ultima prova di Coppa del mondo disputata a Varsavia, gli azzurri in Abruzzo cominceranno il rush finale della preparazione in vista della grande kermesse in programma nella capitale francese dal 3 al 7 settembre, a cui l’Italia si presenterà con una presenza record di 10 atleti e tutte e quattro le squadre qualificate.

A L’Aquila sarà l’Hotel Canadian il quartier generale per gli azzurri convocati, che si alleneranno presso la palestra Attiva. Risponderanno alla chiamata per l’allenamento collegiale Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Ionela Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Bebe Vio Grandis.

La delegazione sarà guidata dal coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e dai responsabili d’arma Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto. Nello staff tecnico anche Andrea Baldini e Simone Mazzoni per il fioretto, Davide Cenedese e Antonio Iannaccone per la spada e Amedeo Giani e Antongiulio Stella per la sciabola. A supporto degli atleti, inoltre, il medico Gianvito Rapisarda, il fisioterapista Christian Lorenzini, i preparatori atletici Michele Mariotti e Giuseppe Cerqua, padrone di casa in quanto aquilano doc, e il tecnico delle armi Antonino Aiello.

La Nazionale azzurra di scherma paralimpica nel suo ritiro abruzzese ha previsto anche un incontro con le istituzioni locali e la cittadinanza, che si terrà il 1° agosto, con inizio alle 19, presso la Sala Ance L’Aquila.

“Un ringraziamento all’Amministrazione comunale e al territorio aquilano per aver voluto esser tappa del percorso dei nostri atleti verso i Giochi Paralimpici di Parigi2024”, ha detto il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. “E’ bello riscontrare l’attenzione e l’affetto che la nostra Nazionale riscuote, un entusiasmo che fa sicuramente bene in vista dell’appuntamento più importante a cui arriviamo con una presenza record, grazie al grande lavoro e agli eccellenti risultati conseguiti in questo triennio che ha segnato una crescita esponenziale del movimento della scherma paralimpica in Italia”, ha aggiunto Azzi.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

