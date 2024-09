GENOVA (ITALPRESS) – La Regione Liguria partecipa alla 45esima edizione dell’IFTM Top Resa di Parigi, la principale fiera francese dedicata al turismo, in programma da oggi, martedì 17, fino a giovedì 19 settembre. La Liguria si presenta al pubblico internazionale con uno spazio espositivo di 36 metri quadrati situato all’interno dell’area collettiva di ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, che promuove il territorio come destinazione d’eccellenza. Nello specifico, la Liguria presenta un’offerta turistica che abbraccia l’intera regione con un particolare focus sui borghi, simbolo dell’autenticità e del fascino del territorio dalla costa all’entroterra. La partecipazione al salone ha come obiettivo quello di consolidare e ampliare le relazioni con i maggiori attori internazionali del comparto turistico, con particolare attenzione alla Francia, da sempre mercato strategico per la Liguria. Lo spazio intende inoltre sostenere le eccellenze locali e creare nuove opportunità di business per gli operatori presenti in fiera.

L’IFTM Top Resa al centro espositivo Porte de Versailles di Parigi è il principale evento dei settori viaggi, eventi, turismo e leisure in Francia. Per la Liguria, rappresenta un’importante opportunità di visibilità e networking. Alla cerimonia inaugurale ha presenziato questa mattina l’ambasciatore italiano a Parigi, Emanuela D’Alessandro, a conferma dell’importanza della manifestazione per il turismo italiano e internazionale.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

