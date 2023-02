ROMA (ITALPRESS) – La Lazio fa sua la sfida contro la Sampdoria, vincendo 1-0 a dieci minuti dalla fine con una magia di Luis Alberto nel posticipo della 24esima giornata di Serie A. Basta dunque il gol dello spagnolo, anche di fronte a una prova stoica dei liguri. I biancocelesti qualche obbligo in più ce lo avevano. Invece il primo tempo si conclude giustamente in parità, soprattutto per merito dei blucerchiati che a livello difensivo non si sono quasi mai fatti sorprendere, nonostante l’emergenza per le tante assenze. Gli uomini di Stankovic sono bravi nel pressing sugli avversari e a chiudere gli spazi di manovra. Alla mezzora si rendono anche molto pericolosi in contropiede con Cuisance, murato dall’intervento di Marusic. Alla Lazio non sono mancate le occasioni da gol, almeno tre nitide. Al 20′ Immobile raccoglie l’assist di Milinkovic-Savic ma spedisce sul fondo, poi al 40′ la squadra di Sarri di scatena. Pedro conclude di un soffio a lato del palo, quindi una tripla chance in pochi secondi: Audero para sul tiro di Felipe Anderson, sulla ribattuta lo stesso Pedro colpisce il palo e infine Immobile calcia alle stelle da zero metri. Al rientro in campo è la Samp a farla da padrona e va vicina al vantaggio due volte con Gabbiadini: il primo tentativo parato da Provedel, il secondo finisce sull’esterno della rete. Il rischio sveglia i biancocelesti ma è ancora Immobile a divorarsi il gol, spedendo alto davanti la porta. Gli fa eco, poco dopo, Marusic che sbaglia da posizione simile. E ancora la grande risposta di Audero sulla conclusione di Felipe Anderson. Ma all’80’ arriva la magia di Luis Alberto a scardinare una partita che sembrava stregata. Lo spagnolo raccoglie al limite e pennella con il destro a giro sotto l’incrocio. Tanto basta alla Lazio per strappare la vittoria e volare, almeno per una notte, al quarto posto sopra la Roma con 45 punti. Eroici i blucerchiati, che non hanno mollato fino alla fine.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

