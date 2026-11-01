TORINO (ITALPRESS) – Dopo una settimana carica di tensione, la Juventus torna a sorridere, battendo per 2-0 il Napoli. All’Allianz Stadium, i ragazzi di Spalletti non brillano sul piano del gioco, ma riescono a portarsi a casa i tre punti grazie alle iniziative dei singoli: i gol vittoria, infatti, sono due autentiche perle e portano la firma di Alajbegovic e Boga. Quarto ko in Serie A, invece, per il Napoli, troppo spento e remissivo. Il grande assente della serata è Hojlund, fermato ai box dalla febbre: al centro dell’attacco partenopeo prende dunque posto Lucca. Ma i problemi nel team di Allegri sono diversi.

Il primo squillo del match è dell’attaccante ex Udinese, che al 7′ stacca in area di rigore su Bremer e costringe Vicario al miracolo con la mano aperta. La Juve prova a rispondere alle iniziative degli ospiti, faticando però a innescare Kolo Muani e Woltemade. Nonostante le difficoltà offensive, i bianconeri sfiorano il vantaggio al 28′, colpendo una traversa con Cabal sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Seguono due occasioni per parte al 30′: prima Lang cestina l’1-0 sparando alto da buona posizione, poi Alajbegovic, su ribaltamento di fronte, non trova lo specchio della porta con un tiro di controbalzo. Il bosniaco è nuovamente pericoloso nel finale di frazione, impegnando Meret con un insidioso rasoterra.

Juve vicina al gol anche in avvio di ripresa. Passano nove minuti, infatti, e Woltemade lancia Kolo Muani in contropiede: il francese, però, non sfrutta il due contro uno, sbagliando l’appoggio per Alajbegovic e restituendo palla al Napoli. Questo, di fatto, sarà l’ultimo frame della partita dell’ex Psg: la sua uscita dal campo per l’ingresso di Zhegrova è stata accompagnata dai fischi copiosi dello Stadium. Nonostante i tanti errori tecnici, la Juve gioca un secondo tempo migliore rispetto al Napoli e trova la rete del vantaggio al 70′. L’1-0 bianconero porta la firma di Alajbegovic, che estrae fuori dal cilindro un gol da fenomeno: il bosniaco, infatti, scarica un potente sinistro dalla distanza, battendo un incolpevole Meret. Piove sul bagnato per gli ospiti che al 75′ rimangono in dieci, a seguito dell’espulsione di Marianucci, per doppia ammonizione. La Juve gestisce il risultato senza patemi e chiude la pratica all’87’, grazie al neoentrato Boga ,che replica la prodezza di Alajbegovic, pescando l’angolino con un micidiale destro a giro. Con questa vittoria la squadra di Spalletti si piazza al settimo posto della classifica della Serie A, a quota 17 punti: una posizione più giù, invece, la formazione partenopea, ferma a quota 14.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]