MILANO (ITALPRESS) – La nuova generazione di prodotti Mini è pronta a fare il suo debutto nel nostro Paese nella suggestiva sede di Via Monte Napoleone 12. House of Bmw, per una settimana, diventa per l’occasione House of Mini, ospitando il lancio al pubblico dei nuovi modelli appartenenti alla nuova generazione Mini. Interpretando il claim “Nice to meet you again”, è possibile per i visitatori incontrare nuovamente il design classico dei modelli più rappresentativi della gamma e scoprire le soluzioni innovative che un brand precursore come Mini ha introdotto, nel segno di un nuovo tipo di mobilità all’avanguardia, più sostenibile e tecnologicamente avanzata. Le nuove All-Electric Mini Cooper e Mini Countryman sono da oggi infatti esposte nel cortile della House of Mini parzialmente visibili, fino al lancio ufficiale di sabato 14 ottobre, data in cui le due vetture verranno rivelate al pubblico.

“Il quadrilatero della moda milanese da oggi veste Mini – dichiara Federica Manzoni, Head of Mini Italia. Sono molto orgogliosa di essere qui, in questo luogo speciale, nel quale abbiamo voluto creare per tutta la settimana un punto di riferimento per la nostra community e, naturalmente, per presentare i nuovi modelli della Mini Family e dare una anteprima della visione del futuro del nostro brand”. “Tante sono le novità che questi due nuovi prodotti incarnano – prosegue Federica Manzoni. Design minimale, ottimizzazione dello spazio, moderni sistemi di assistenza alla guida, un nuovo mondo di esperienze digitali coniugano la tradizione del design Mini, il tipico go-kart feeling con l’impegno del nostro brand per un futuro completamente elettrico e sostenibile”.

Il design della nuova generazione di modelli Mini è moderno, digitale e inconfondibile. Con la nuova famiglia Mini, il marchio porta il divertimento di guida, l’esperienza d’uso e l’impegno verso l’ambiente in una nuova era. Questa trasformazione completa, che porterà Mini a diventare un marchio completamente elettrico entro il 2030, si riflette nel design autentico dei nuovi modelli, che combina tecnologie futuristiche con i principi fondamentali del design, della carrozzeria e le origini del marchio. In questo modo, emergono senza precedenti il carattere urbano di Mini e la sua gioia di innovare. I visitatori di House of MINI potranno vivere da oggi una esperienza immersiva nei valori fondanti e identitari del brand e nell’interpretazione che dà del progresso e delle innovazioni tecnologiche che la nuova Mini Family porta con sè.

Una novità assoluta che va a sottolineare ulteriormente la vasta possibilità di personalizzazione dei modelli Mini, sono le Mini Experience Modes e per la prima volta alla House of Mini dal 10 ottobre i visitatori possono intraprendere questo viaggio unico a livello visivo e acustico, segno di riconoscimento distintivo tipico di Mini. Le Mini Experience Modes consentono la personalizzazione della nuova Mini Interaction Unit e di tutto l’abitacolo della vettura. Il proiettore Mini opzionale sul retro del display Oled immerge la plancia in schemi di colori e motivi coordinati. L’interazione tra la proiezione, l’illuminazione dell’ambiente e la Mini Interaction Unit crea un’esperienza unica e coinvolgente che si estende anche ai pannelli delle portiere.

Questa esperienza immersiva rende l’abitacolo ancora più espressivo grazie a nuove soluzioni, dando vita a opzioni di personalizzazione completamente nuove. I colori dominanti dell’immagine si estendono poi sulle superfici in tessuto del cruscotto grazie a un selezionatore digitale di colori. Ciascuna modalità è dotata di sfondi appositamente studiati che trasmettono un effetto vibrante e di alta qualità grazie a movimenti sottili, pur rimanendo il più possibile privi di distrazioni. Queste esperienze di guida coinvolgenti sono arricchite da mondi acustici completamente nuovi creati dai Mini Sounds digitali. Il repertorio comprende suoni di guida completamente nuovi nell’abitacolo, un inconfondibile suono del marchio Mini come segno di identificazione, jingle per le nuove Mini Experience Modes e 30 nuovi segnali sonori per le funzioni di informazione e di avvertimento.

