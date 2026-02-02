La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per il rifacimento del Ponte Loredan

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale di Venezia, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il rifacimento del Ponte Loredan sul Rio de la Madona de l’Orto, nel sestiere di Cannaregio.

L’intervento si rende necessario a causa dell’avanzato stato di degrado e di ammaloramento delle strutture del ponte, realizzato in legno, lungo circa 13 metri e impostato su due pile lignee. Il manufatto, già oggetto di un rifacimento nei primi anni Duemila, riveste un ruolo strategico in quanto garantisce il collegamento tra l’area dell’ospedale ex Fatebenefratelli e la parte sud del sestiere di Cannaregio.

La nuova struttura manterrà le geometrie esistenti ma sarà realizzata con essenze lignee più durevoli e maggiormente resistenti alle condizioni climatiche lagunari, con l’obiettivo di incrementare la vita utile dell’opera e migliorarne le prestazioni nel tempo. L’investimento complessivo previsto è pari a 400.000 euro.

La durata dei lavori è stimata in circa quattro mesi. Durante la fase di chiusura del ponte sarà garantito un percorso pedonale alternativo, situato a breve distanza, attraverso fondamenta della Sensa, campo dei Mori, ponte della Madonna dell’Orto e fondamenta della Madonna dell’Orto.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore Zaccariotto – mettiamo in sicurezza un’infrastruttura fondamentale per la mobilità pedonale di Cannaregio e per l’accessibilità a un’area delicata come quella dell’ex ospedale Fatebenefratelli. Continuiamo a investire sulla manutenzione e sul rinnovo dei ponti e dei manufatti storici, utilizzando materiali più performanti e durevoli, per garantire funzionalità, sicurezza e rispetto del contesto lagunare”.

