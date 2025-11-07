La Giunta comunale accoglie la proposta di donazione di un nuovo “veliero” per l’area giochi del Parco Albanese

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta del sindaco e di concerto con l’assessore allo Sport, ha approvato la delibera con la quale viene accettata la proposta di donazione di un nuovo “veliero” da installare nell’area giochi del Parco Albanese.

La donazione è stata avanzata da Enel Libra Flexsys S.r.l., che mette a disposizione un gioco di analoghe dimensioni rispetto a quello gravemente vandalizzato e che necessita di essere sostituito, così da riqualificare e valorizzare l’intera area in modo da renderla maggiormente accessibile all’utenza. L’intervento risponde all’obiettivo di garantire spazi pubblici di qualità, sicuri e accessibili, in particolare nelle aree dedicate ai più piccoli. La Giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’iniziativa, che contribuisce alla cura e alla valorizzazione del Parco Albanese, uno dei principali poli verdi e ricreativi della terraferma, con un beneficio diretto per famiglie, bambini e scuole. Il nuovo veliero sarà installato nel corso dei prossimi mesi, secondo le tempistiche operative definite dai settori tecnici comunali.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

