La Giunta approva progetti per la messa in sicurezza delle scuole Leopardi e Toti di Mestre

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ha approvato due progetti di fattibilità tecnico-economica nell’ambito del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. Il primo intervento ha per oggetto la realizzazione di un sistema antisfondellamento certificato alla scuola primaria Giacomo Leopardi di Mestre. Nel particolare l’intervento consiste nell’installazione di nuovi controsoffitti in gesso fibrorinforzato, ancorati a idonea struttura metallica. Nei locali già dotati di controsoffitto si procederà, dove tecnicamente opportuno, alla posa di una rete in fibra di vetro sull’intradosso del solaio, previa rimozione e successivo riposizionamento del controsoffitto esistente. I nuovi controsoffitti avranno inoltre caratteristiche fonoassorbenti, con l’obiettivo di migliorare il comfort acustico e la qualità degli ambienti didattici. L’investimento ammonta a 200mila euro.

Il secondo intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza, efficienza e comfort dell’edificio della scuola primaria statale Enrico Toti di Mestre, e consiste nella sostituzione completa dei serramenti esistenti, a vetro singolo, con serramenti ad alte prestazioni, dotati di vetrocamera e profili in alluminio certificati secondo le normative vigenti. Le prestazioni energetiche dei nuovi serramenti e il confort interno in regime estivo saranno garantiti dall’installazione di vetri selettivi; questo perché la conformazione delle facciate est, sud e ovest non consente l’installazione di schermature solari esterne. La spesa complessiva è pari a 300mila euro. “Proseguiamo con un programma puntuale e strutturato di interventi di manutenzione sugli edifici scolastici cittadini – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – utilizzando in modo efficace le risorse del Pnrr per garantire ambienti sempre più sicuri, adeguati sotto il profilo tecnico, e più confortevoli per studenti e personale scolastico. Si tratta di interventi mirati, inseriti in una pianificazione organica che mette al centro la qualità e la sicurezza del patrimonio edilizio scolastico comunale”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

