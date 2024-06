CATANIA (ITALPRESS) – La Ginecologia dell’Arnas Garibaldi di Catania partecipa al II congresso internazionale W.M. Chirurgia Ginecologica che si tiene a Curitiba, in Brasile, organizzato da William Kondo e Monica Zomer, due dei più grandi esperti del settore a livello mondiale.

Il professore Giuseppe Ettore, insieme ai dottori Marco D’Asta e Carla Ettore, sono stati chiamati a partecipare alla parte teorico-pratica dei corsi precongressuali di isteroscopia, ecografia e suture laparoscopiche, nonchè alla live surgery del congresso, un contributo di grande rilevanza e molto apprezzato da tutti i convenuti.

“In ginecologia, in particolare nel campo dell’endometriosi – sottolinea Giuseppe Ettore – è necessario un costante confronto su innovazioni, metodi di diagnosi e terapia, di tutte le tecniche per migliorare la qualità di vita delle donne e la tutela della fertilità. Grazie alla collaborazione con il professore William Kondo e con la dottoressa Monica Zomer, nonchè al contributo dell’amico professore Armando Romeo, si è consolidato un progetto di formazione e sviluppo che potrà far crescere il Centro di Endometriosi dell’Arnas Garibaldi e collocarsi presto tra i quelli più accreditati in Italia. Ovviamente, un ringraziamento particolare va alla Direzione strategica per aver promosso la nostra partecipazione”.

Il prossimo appuntamento si svolgerà a Catania tra il 20 e 22 novembre 2024 in occasione del 10^ Mediterranean Endo-Gynaecological Surgery Congress.

– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi di Catania, da sinistra Carla Ettore, Marco D’Asta e Giuseppe Ettore –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]