ROMA (ITALPRESS) – “Loro sono una squadra fantastica con molti giocatori di alto livello, anche se abbiamo solo una piccola possibilità di qualificarci, io e tutti i miei giocatori ci crederemo fino alla fine”. Così Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen contro il Portogallo. “Già essere qui per noi è una cosa importante: significa tanto – ha aggiunto Sagnol -. Se prima della competizione qualcuno mi avesse detto che potevamo ancora avere una possibilità di qualificarci all’ultima partita quasi non c’avrei creduto. Adesso è naturale volere di più”. Poi sulla formazione: “Schiererò quella che mi garantirà più forza e freschezza, ma non cambierò tutta la squadra”, ha ammesso il ct dei georgiani. Insieme a Sagnol è intervenuto Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “Sarà una partita dura. Abbiamo più motivazioni di loro perchè sono già qualificati. Per noi sarà una grande esperienza giocare contro giocatori di alto livello come Pepe o altri. Siamo pronti a dare il massimo”.

“CR7? Era il mio idolo da bambino: ho sempre sognato di giocare con lui. Non gioca più in Europa, quindi sono felice di avere la possibilità di giocare contro di lui in questo Europeo – aggiunge Kvara – Spero di poter ottenere una vittoria e la sua maglia dopo la partita. Finchè avremo anche solo l’1% di possibilità di passare metteremo tutte le nostre forze in campo per aggiungere un nuovo capitolo alla nostra storia”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

