ROMA (ITALPRESS) – Investire in nuovi macchinari non è sufficiente per aumentare la produttività. Accanto all’innovazione è necessario anche accompagnare i lavoratori con un’efficace formazione sul campo. E’ quanto avvenuto con il sistema Mes – Manufacturing Execution System – che permette alle aziende di monitorare e ottimizzare la logistica e la produzione, attraverso l’analisi in tempo reale dei dati. Un programma formativo finanziato da Fondimpresa ha coinvolto Abazia, un’azienda impegnata nella componentistica per auto e nel medicale.

“Certamente la possibilità di svolgere i percorsi formativi in azienda, dando maggior peso alla modalità in coaching, ha permesso ai docenti e ai partecipanti di applicare nozioni teoriche acquisite sul campo, attraverso esercitazioni e attività svolte direttamente anche tramite l’utilizzo delle tecnologie disponibili – spiega Attilio Bottazi, presidente di Abazia. Nel contempo quindi i discenti hanno potuto sperimentare un nuovo approccio, abbinando alla conoscenza teorica un’attività pratica tesa da subito all’utilizzo delle risorse, al controllo della resa dei macchinari, alla riduzione degli sprechi e a un corretto funzionamento degli impianti coinvolti”.

