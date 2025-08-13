La firma del ministro Bernini sul decreto per 1.375 posti in Medicina veterinaria

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria per il prossimo anno accademico, 2025/2026.

In totale i posti disponibili sono 1.375, di questi 1.315 sono riservati alle università statali, mentre 60 agli atenei non statali. Rispetto allo scorso anno accademico i posti a disposizione sono 103 in più. Quest’anno l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria seguirà la modalità del semestre aperto, che prevede l’iscrizione libera e la frequenza di tre insegnamenti – Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

Al termine delle lezioni, si terranno i relativi esami fissati per il 20 novembre e il 10 dicembre 2025. In base ai voti delle prove, sarà formata una graduatoria nazionale di merito.

