BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Emilia-Romagna ospiterà per il secondo anno consecutivo l’unica tappa italiana del Campionato mondiale di Formula 1 di motonautica. L’appuntamento è ancora una volta sulle acque sulle fiume Po, a San Nazzaro, nel comune di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, il 24 e il 25 settembre, con ben due competizioni: il Gran Premio della Regione Emilia-Romagna nella giornata di sabato e il Gran Premio d’Italia domenica. A queste si aggiungeranno nelle due giornate le prove del Campionato mondiale Osy 400. Trentacinque i piloti in gara, provenienti da tutto il mondo, di cui 16 – suddivisi in 9 team -per la Formula 1, la massima espressione delle competizioni di circuito della motonautica. Un programma di grande valore agonistico e che si preannuncia ricco di emozioni, per una manifestazione che rientra nel cartellone di appuntamenti sportivi promosso dalla Regione, organizzata dalla Federazione italiana motonautica e dall’Associazione motonautica San Nazzaro,

Un altro prestigioso appuntamento per la Sport Valley emiliano-romagnola. E per il territorio piacentino e il Grande fiume un’importante occasione di promozione e di visibilità internazionale. Partito a Macon in Francia nel mese di giugno, il Campionato mondiale di Formula 1 di motonautica si concluderà negli Emirati Arabi a dicembre. La scelta dell’Emilia-Romagna come unica sede italiana arriva dopo il successo dell’edizione 2021 che ha visto interrompersi un’assenza dal territorio italiano durata ben 15 anni.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).