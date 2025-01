TORINO (ITALPRESS) – La Dea bendata ha posato la sua mano anche su Torino. E’ qui che è stato vinto il quarto premio della Lotteria Italia, il biglietto da 1,5 milioni di euro intascato da un cliente della tabaccheria-ricevitoria di via Belli, fra i quartieri di Borgo Campidoglio e Parella. Zona residenziale della città, dove tengono ancora duro i negozi di vicinato contro la concorrenza dei centri commerciali. “Non immaginiamo davvero chi possa essere stato il fortunato, il biglietto è stato acquistato da noi tra fine novembre e inizio dicembre, ma pensiamo che sia una persona che abita in zona, perchè la nostra non è una tabaccheria di passaggio” raccontano i due fratelli titolari dell’attività, Marco e Andrea Perrotta, che dal 2001 gestiscono l’esercizio insieme alla zia Giuliana Boldrini, che li assiste dietro ai banchi del Lotto. Sono loro che esibiscono la matrice con il numero vincente.

Questa mattina in negozio era un viavai di clienti sornioni che, come da tradizione, non lesinavano battute sul misterioso vincitore della Lotteria. “Magari fossi stato io, purtroppo non sono fortunato” dice un avventore che osserva l’andirivieni di persone in negozio. In questa tabaccheria di via Belli sono stati venduti complessivamente 150 tagliandi, fra questi c’è anche quello fortunato, che con una piccola spesa di appena 5 euro ha fruttato una vincita milionaria. “Speriamo che i soldi siano stati vinti da qualcuno che ne ha veramente bisogno, glielo auguro” aggiunte Marco Perrotta. La tabaccheria Perrotta era già stata baciata dalla fortuna in passato, ma mai raggiungendo cifre così alte: circa quindici anni fa un paio di clienti vinsero quasi 60 mila euro centrando il “5” al Superenalotto. In ogni caso, tanto per sfatare qualche luogo comune, nessuna percentuale andrà alla ricevitoria che ha venduto il biglietto. Oggi la tabaccheria Perrotta ha riaperto come tutte le mattine per ricominciare a lavorare. Il neo milionario, con tutta probabilità residente nel quartiere, avrà invece avuto un risveglio da incorniciare.

foto: xn3/Italpress

(ITALPRESS).