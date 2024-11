ROMA (ITALPRESS) – Presentati presso la commissione Bilancio della Camera due emendamenti proposti da Fiaip, Fimaa e Anama, le tre associazioni facenti parte della Consulta interassociativa nazionale dell’intermediazione immobiliare, al disegno di legge di ilancio 2025. La prima proposta prevede l’introduzione della detrazione totale della provvigione corrisposta da ciascuna parte all’agente immobiliare per l’attività di intermediazione svolta in relazione alle compravendite e alle locazioni di immobili da adibire a prima casa, con un tetto massimo di 10.000 euro detraibili in 10 anni. Con questa misura si vuole contrastare l’abusivismo favorendo la sicurezza e la legalità nell’accesso alla Casa con conseguenti benefici per i cittadini. La seconda proposta prevede l’estensione della cedolare secca a tutte le tipologie di locazioni, introducendola, pertanto, anche per le locazioni ad uso diverso dall’abitativo. L’emendamento vuole supportare un segmento di mercato in crisi da tempo, contrastare la desertificazione dei centri storici agevolando la riqualificazione delle città con evidenti benefici per il decoro urbano , la sicurezza e, più in generale, per l’intera comunità. Entrambi gli emendamenti prevedono un consistente recupero di risorse a favore dell’Erario riducendo notevolmente l’evasione tributaria nel settore. “Siamo convinti che le nostre proposte, se recepite, daranno un impulso positivo al mercato, favorendo la legalità e la sicurezza nella circolazione intermediata degli immobili a beneficio dei cittadini e a tutela degli operatori professionali regolarmente abilitati – dichiarano i presidenti delle tre associazioni, Baccarini, Taverna e Maffey -. Ringraziamo i parlamentari di tutte le forze politiche che hanno sottoscritto gli emendamenti, auspicando che completino positivamente l’intero iter parlamentare”.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Fiaip-

