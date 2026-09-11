La Commissione europea presenta le proposte per un accordo quadro con gli Usa per la sicurezza delle frontiere

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea dà seguito al mandato conferitole dal Consiglio di negoziare un accordo quadro tra l’Unione europea e gli Stati Uniti per un partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere (Enhanced Border Security Partnership – EBSP), presentando le proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell’accordo quadro.

L’EBSP rientra tra i requisiti stabiliti dagli Stati Uniti per la partecipazione continuativa al programma statunitense di esenzione dal visto (Visa Waiver Programme)

. L’accordo quadro, spiega la Commissione in una nota, “stabilirà le condizioni generali per lo scambio reciproco di informazioni tra l’UE e gli Stati Uniti. Ogni effettivo scambio di informazioni con gli Stati Uniti sarà basato su accordi bilaterali che gli Stati membri concluderanno con gli Stati Uniti. I dati scambiati proverranno dalle banche dati nazionali degli Stati membri”.

L’accordo quadro proposto “garantisce solide tutele in materia di protezione dei dati, in linea con il diritto dell’UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Come prossimi passi, il Consiglio dovrà decidere sulla firma dell’accordo quadro, sulla base della proposta della Commissione, e successivamente sottoporlo all’approvazione del Parlamento europeo. Una volta ottenuto il consenso del Parlamento europeo, il Consiglio potrà procedere alla conclusione formale dell’accordo.

Quando l’accordo quadro UE-USA inizierà ad applicarsi, gli Stati membri potranno concludere accordi bilaterali con gli Stati Uniti, alle condizioni e nel rispetto delle garanzie stabilite dall’accordo quadro.

Nel dicembre 2025 il Consiglio ha incaricato la Commissione di avviare i negoziati, iniziati effettivamente nel gennaio di quest’anno. La Commissione ha negoziato un accordo quadro che definirà i parametri generali per lo scambio reciproco di informazioni.

I negoziati hanno riguardato in particolare l’inclusione di garanzie chiare e solide in materia di protezione dei dati, che dovranno essere rispettate negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti.

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(ITALPRESS).