La Classic Defender V8 disponibile con i colori della OCTA

COVENTRY (ITALPRESS) – Land Rover Classic, la casa ufficiale del restauro e della personalizzazione delle Classic Defender, è ora in grado di creare una Classic Defender V8 che abbina qualsiasi combinazione di colori e finiture identiche a quelle della Defender OCTA – il vertice delle prestazioni estreme dell’inarrestabile famiglia Defender 4×4.

Disponibile nei modelli 90/110 Station Wagon o 90 Soft Top, questa nuova personalizzazione della Classic Defender V8, ispirata alla Defender OCTA, aggiunge cinque nuovi colori esterni alla sua palette: Petra Copper, Faroe Green e Sargasso Blue esclusivi OCTA, più il Narvik Black della lussuosa OCTA Black e il Patagonia White. Le altre tinte Borasco Grey, Carpathian Grey e Charente Grey erano già disponibili sulla Classic Defender V8.

Ogni Classic Defender V8 trascorre circa 300 ore in verniciatura, dalla preparazione meticolosa all’abbinamento dei colori e alla lucidatura finale. Tutti i colori sono disponibili con una finitura lucida o con una finitura satinata appositamente sviluppata per abbinarsi alla patina del Matte Protecting Film in opzione della Defender OCTA.

Inoltre, per la prima volta sulla Classic Defender, le nuove scelte di interni abbinate a Defender OCTA includono i leggeri rivestimenti Ultrafabrics PU in Khaki Green, Light Cloud e Lunar, accanto alla pelle semi-anilina Burnt Sienna. Per l’abbinamento con la Defender OCTA Black, è disponibile anche la pelle Ebony.

I clienti possono scegliere i sedili sportivi Recaro riscaldabili e rifiniti a mano e lavorare con il team di progettazione Land Rover Classic per replicare fedelmente il posizionamento del colore sul volante, la leva del cambio, il cruscotto, i frontalini e le finiture delle portiere. Le altre opzioni sviluppate in esclusiva per la Classic Defender V8 includono una griglia del radiatore Gloss Black che riproduce quella della OCTA, che massimizza l’ingresso dell’aria per un raffreddamento ottimale, e lo script sul cofano in Chopped Carbon Fiber.

Non è necessario possedere una Defender OCTA per commissionare una Classic Defender V8 ad essa abbinata. Con il programma Works Bespoke di Land Rover Classic, il team di specialisti del costruttore originale crea singoli veicoli su ordinazione. Ognuno di essi è basato su un veicolo donatore del 2012-2016, completamente restaurato, riprogettato e aggiornato con un 5.0 litri V8 da 405 cavalli. Tutte le Classic Defender V8 hanno una trasmissione automatica ZF a otto velocità con modalità sport, che garantisce prestazioni brillanti e risposte fluide.

L’esperienza di guida è ulteriormente migliorata grazie al sistema di sospensioni appositamente sviluppato con molle, ammortizzatori e barre antirollio personalizzate; completano il tutto un sistema di sterzo rivisto e freni con dischi anteriori/posteriori da 335 mm/300 mm e pinze a quattro pistoncini. Le opzioni includono aggiornamenti di infotainment, un Crystal Lighting Pack e cinque stili dei cerchi in 11 diverse finiture, incluse versioni da 16″ e 18″, oltre ad accessori pronti per l’avventura e personalizzazione esclusiva.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).