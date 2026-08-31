PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina valuterà l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) per promuovere l’istruzione speciale e favorirà l’integrazione della tecnologia IA in tutti gli aspetti dell’insegnamento e dell’apprendimento, secondo un piano d’azione pubblicato congiuntamente da sette dipartimenti governativi.

Il piano per lo sviluppo e il miglioramento dell’istruzione speciale, pubblicato dal ministero dell’Istruzione e da altri sei dipartimenti, delinea misure per promuovere uno sviluppo integrato e di alta qualità dell’istruzione speciale e migliorare ulteriormente il relativo sistema durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).

Il piano propone nuovi modelli di collaborazione uomo-macchina, tra cui assistenti intelligenti per l’apprendimento e insegnanti supportati dall’IA, ed esplora applicazioni dell’IA volte a fornire assistenza in classe agli studenti con disabilità, nonchè insegnamento a domicilio per quelli con disabilità gravi.

Il piano chiede inoltre un maggiore ricorso all’IA, ai big data, alla realtà virtuale e ad altre nuove tecnologie nell’ambito dell’istruzione speciale, incoraggiando al contempo gli sforzi per migliorare le infrastrutture digitali nelle scuole di istruzione speciale ed espandere le risorse dedicate all’istruzione speciale sulla piattaforma nazionale per l’istruzione intelligente.

Il piano d’azione fa della digitalizzazione dell’istruzione speciale un motore chiave del suo sviluppo nei prossimi cinque anni, ha affermato un funzionario del ministero dell’Istruzione.

Il funzionario ha osservato che i progressi nella tecnologia dell’informazione hanno creato negli ultimi anni nuove opportunità per il settore. Sulla piattaforma nazionale per l’istruzione intelligente è stata inaugurata una sezione dedicata all’istruzione speciale, mentre le autorità locali hanno anche esplorato modalità di impiego delle tecnologie digitali a sostegno dell’istruzione personalizzata.

Tuttavia, la digitalizzazione di questo settore in Cina è ancora in una fase iniziale, con carenze di risorse e un’applicazione insufficiente che continuano a rappresentare delle sfide, ha affermato il funzionario.

Nell’ultimo decennio la Cina ha intensificato gli sforzi per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell’istruzione speciale. Nel 2025 il Paese contava 2.464 scuole dedicate, con 927.000 studenti e 85.100 insegnanti a tempo pieno impegnati nel settore dell’istruzione speciale, con aumenti rispettivamente del 33%, del 145% e del 95% rispetto al 2012, secondo i dati ufficiali.

Nel 2025 il tasso di iscrizione all’istruzione obbligatoria dei bambini in età scolare con disabilità aveva raggiunto il 97%, con il piano che punta a mantenerlo al di sopra del 97% fino al 2030.

Il piano prevede inoltre ulteriori miglioramenti dei meccanismi di sostegno all’istruzione speciale, il potenziamento delle capacità digitali e intelligenti e la creazione entro il 2030 di un sistema di istruzione speciale di alta qualità, integrato e inclusivo.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-