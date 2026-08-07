PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un gruppo di ricerca in Cina ha completato una carta geologica aggiornata dell’intera Luna in scala 1:5.000.000, secondo quanto riferito oggi dall’Istituto di geologia dell’Accademia cinese delle scienze geologiche.

La carta principale, lunga circa 280 centimetri e alta 120, comprende mappe geologiche in scala ridotta delle regioni polari della Luna. Indica con precisione oltre 13.000 crateri da impatto e 81 bacini da impatto e delimita 14 tipi di strutture geologiche e 17 tipi di rocce.

Basandosi sui più recenti risultati del programma cinese di esplorazione lunare Chang’e e di altre ricerche sulla Luna, la carta introduce aggiornamenti sistematici alla scala dei tempi geologici lunari, alla classificazione dei materiali lunari e alla rappresentazione cartografica delle caratteristiche geologiche.

Il gruppo ha rivisto la scala dei tempi geologici lunari, fissando l’inizio dei periodi Aitkeniano, Nectario e Imbriano rispettivamente a 4,33 miliardi, 4,17 miliardi e 3,92 miliardi di anni fa. Per la prima volta al mondo, la carta fornisce una suddivisione più dettagliata delle unità stratigrafiche che rappresentano le fasi più recenti della storia geologica della Luna.

La carta incorpora inoltre dati a maggiore risoluzione che mostrano la distribuzione dei principali minerali sulla superficie lunare e perfeziona il sistema di classificazione delle rocce. Basandosi sui più recenti risultati delle missioni Chang’e-4 e Chang’e-6, aggiunge la gabbronorite come tipo distinto di roccia nel bacino Polo Sud-Aitken (SPA).

Per la scala 1:5.000.000, il gruppo ha stabilito diverse soglie minime di mappatura in base alla categoria degli elementi, preservando la leggibilità complessiva senza omettere dettagli geologici di grande valore scientifico.

Nel 2022 la Cina ha pubblicato la prima carta geologica della Luna al mondo in scala 1:2.500.000 e nel 2024 ha pubblicato il primo atlante geologico lunare completo ad alta definizione al mondo.

La nuova carta fornisce supporto scientifico alla costruzione della futura stazione cinese di ricerca lunare, alla selezione dei siti di allunaggio e all’esplorazione dello spazio profondo, ha affermato Yang Zhiming, direttore dell’istituto, aggiungendo che ciò rappresenta un nuovo contributo cinese all’esplorazione da parte dell’umanità dell’evoluzione del sistema solare.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-