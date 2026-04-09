Home Video News esteri La Cina collauda il CR450, il treno proiettile più veloce al mondo
La Cina collauda il CR450, il treno proiettile più veloce al mondo
Ecco il CR450 della Cina, il treno proiettile più veloce del mondo, in grado di viaggiare a 400 chilometri orari. Una delle aziende che lo hanno sviluppato, la CRRC Qingdao Sifang, conduce crash test ad alta velocità per rendere i convogli più sicuri. I suoi prodotti sono stati esportati in oltre 30 Paesi e regioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)