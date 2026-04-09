La Cina collauda il CR450, il treno proiettile più veloce al mondo

Ecco il CR450 della Cina, il treno proiettile più veloce del mondo, in grado di viaggiare a 400 chilometri orari. Una delle aziende che lo hanno sviluppato, la CRRC Qingdao Sifang, conduce crash test ad alta velocità per rendere i convogli più sicuri. I suoi prodotti sono stati esportati in oltre 30 Paesi e regioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)