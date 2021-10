La campagna di lancio della Mercedes EQA conquista gli NC Awards e sottolinea ancora una volta l’importanza di ricercare nuovi canali e strumenti che rendano sempre più intensa e coinvolgente la brand experience della Stella, esplorando territori sconosciuti e sperimentando forme di comunicazione innovative e spesso sorprendenti. Con il progetto “A day in your future”, che si è aggiudicato premio come “migliore campagna di comunicazione integrata in ambito automotive del 2021” e un secondo posto nella categoria ‘miglior Digital Branded Content’, Matilda De Angelis e Mercedes EQA hanno portato i fan della Stella a scoprire il proprio futuro, in un affascinante viaggio realizzato attraverso l’intelligenza artificiale. Un inedito ed innovativo storytelling cui la giovane stella del cinema ha prestato la voce, offrendo un’esperienza unica e personalizzata. Un progetto, sviluppato dal team marketing communication di Mercedes-Benz Italia insieme all’agenzia post-digital Arkage, e realizzato attraverso un’audioserie in sei puntate, costruita su misura per ogni singolo utente, con infinite possibili combinazioni, e pronta ad essere condivisa attraverso i canali social.

(ITALPRESS).