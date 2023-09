MILANO (ITALPRESS) – Kylie Minogue pubblica oggi “Tension”, nuovo singolo estratto e title-track del suo album, disponibile su tutte le piattaforme digitali, e presto in programmazione in tutte le radio, accompagnato dal videoclip su YouTube. Scritto da Kylie Minogue con i collaboratori di lunga data Biff Stannard e Duck Blackwell e con Kamille, Anya Jones e Jon Green.

“Tension” è anche il titolo del nuovo album in uscita il 22 settembre per BMG, già disponibile in pre-save.

-foto ufficio stampa singolo “Tension”-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]