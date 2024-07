MILANO (ITALPRESS) – KOMBAT™ Ball è il nuovo pallone ufficiale della Serie B 2024-2025, presentato nel giorno del sorteggio del calendario a La Spezia. Anche quest’anno, per l’ottava volta consecutiva, è disegnato da Kappa, frutto della consolidata partnership tra il celebre brand degli Omini e Lega Serie B. Il pallone, progettato per garantire le massime prestazioni su ogni tipo di superficie, sarà protagonista di una campagna di comunicazione. Il lancio avverrà attraverso un video che mostrerà il KOMBAT™ Ball prendere le sembianze di una mongolfiera, attraversando alcuni degli scorci più pittoreschi delle città su tutto il suolo italiano che ospiteranno la Serie BKT: da Palermo a Bolzano, fino a La Spezia, dove la mongolfiera atterrerà all’interno dello stadio Alberto Picco.

“Il KOMBAT™ Ball è l’emblema del nostro meraviglioso campionato – dichiara il presidente della Lega B Mauro Balata -. Rappresenta uno strumento imprescindibile che unisce club, tifosi e territori per le emozioni che regala, per i gol messi a segno e per lo spettacolo offerto. Un sentito ringraziamento a Kappa per la sinergia duratura e per aver prodotto, ancora una volta, un pallone altamente all’avanguardia che non vediamo l’ora possa rotolare lungo tutta la penisola”.

Si tratta di un pallone termosaldato certificato FIFA QUALITY PRO, composto da 14 pannelli con rivestimento micro-texturizzato e dettagli in rilievo. Queste caratteristiche migliorano il grip, offrendo un controllo ottimale su ogni tipo di superficie, e garantiscono una maggiore velocità e precisione aerodinamica, rendendolo ideale per l’uso professionale. Il design innovativo è completato dal logo degli Omini, il logo della Lega Serie BKT e le grafiche stampate.

