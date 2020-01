KOLAROV RINNOVA CON LA ROMA FINO AL 2021

Aleksander Kolarov e la Roma insieme per un’altra stagione. Ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2021 per il 34enne terzino serbo, in scadenza a giugno. “Sono molto contento di poter continuare con la Roma – le sue parole ai canali ufficiali della società giallorossa – E’ un nuovo punto di partenza per me, posso ancora migliorare e dimostrare che posso fare tanto. La mia volontà è sempre stata questa, già da un paio di mesi ne parlavo con la società e sono contento che si sia arrivati a un accordo”. Arrivato nella Capitale dal Manchester City nell’estate 2017, 113 presenze e 17 gol finora in giallorosso, Kolarov si augura che questo rinnovo sia di buon auspicio per un 2020 che non è iniziato benissimo per la Roma, sconfitta domenica all’Olimpico dal Torino. “Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, c’è rammarico, ma loro si sono difesi bene e non possiamo trovare la scusa della palla che non voleva entrare, dovevamo fare molto di più – riconosce – Ma le sconfitte fanno parte del gioco, ora abbiamo la Juve e tutto un girone di ritorno dove cercare di fare il massimo. Finora il nostro campionato è stato buono, potevamo fare qualche punto in più ma a livello di gioco abbiamo dominato la maggior parte delle partite e sono fiducioso. Speriamo già contro la Juve di fare una grande gara”. A dare fiducia a Kolarov anche la presenza in panchina di Paulo Fonseca. “Sin dal primo giorno ci ha fatto capire la sua idea di calcio e noi abbiamo cercato di fare quello che ci chiedeva, anche se non era semplice cambiare modo di lavorare e giocare. Ci serve ancora tempo, a lui e a noi, ma sta dimostrando anche qui il suo valore. E’ un allenatore che può fare molto bene e mi auguro di vincere con lui alla Roma”.

