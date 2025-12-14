Knicks-Spurs in finale Nba Cup, battute Orlando e Oklahoma

ROMA (ITALPRESS) – Saranno i New York Knicks e i San Antonio Spurs a sfidarsi nella finale della terza edizione di NBA Cup. È questo il verdetto delle semifinali andate in scena nella notte, in cui i Knicks hanno battuto gli Orlando Magic, mentre gli Spurs hanno regolato gli Oklahoma City Thunder. Dall’ultimo atto che si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì, quindi, uscirà la terza vincitrice diversa in tre anni, dopo Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks.

Nella prima semifinale alla T-Mobile Arena di Las Vegas, sede anche della partita che varrà il titolo, Jalen Brunson è stato mattatore assoluto con una prestazione da 40 punti (massimo stagionale) e 8 assist, supportato alla grande dai 29 punti (e 8 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns e dai 24 di OG Anunoby. In una partita che continui sorpassi e controsorpassi nel punteggio, a risultare decisivo è stato un parziale di 0-10 a favore dei Knicks nel terzo quarto. Ed è proprio questo il parziale in cui Orlando deve fare a meno di Jalen Suggs, uscito per un dolore all’anca sinistra dopo che, fino a quel momento, aveva realizzato 26 punti e 7 assist. Sono stati 25, invece, i punti di Paolo Banchero, che ha registrato anche 8 rimbalzi, ma non sono bastati ai Magic.

Nella seconda partita, invece, si conferma una sorta di tabù a Las Vegas per Oklahoma City, i quali, dopo aver perso in finale lo scorso anno, questa volta escono un turno prima nonostante fossero in un momento di forma strepitoso, con sedici vittorie consecutive. Al di là del solito Shai Gilgeous-Alexander, autore di 29 punti, c’è poco altro; un dato che pesa come un macigno nella sconfitta per 109-111 è il 9/37 da tre, una serata storta dall’arco che ha riguardato anche il canadese (1/7). Gli Spurs ne approfittano e, a forza di parziali, prima si rimettono in partita dopo un avvio complicato e poi si portano avanti. Sono ben quattro i giocatori sopra i 20 punti, ovvero Devin Vassell (23), De’Aaron Fox (22) e Stephon Castle (22), ma soprattutto Victor Wembanyama, che torna dopo dodici partite e sfiora la doppia doppia alla panchina con 22 punti e 9 rimbalzi.

