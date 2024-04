LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Dopo 50 anni, la compagnia aerea nazionale di Malta ha cessato le sue operazioni ed è stata sostituita da KM Malta Airlines.

L’ultimo volo di Air Malta, il KM 103, è decollato da Londra Heathrow alle 20:30 di sabato ed è atterrato, per l’ultima volta, a Malta alle 00:40 di domenica mattina. Il volo inaugurale di KM Malta Airlines è partito la domenica di Pasqua per Catania.

La nuova compagnia aerea opera 17 rotte invece di 37, utilizzerà otto aerei invece di 10 come parte del suo piano di registrare un profitto e volerà ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Heathrow e Londra Gatwick, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Praga, Roma, Vienna e Zurigo. Sono in corso i piani per un nuovo servizio per Copenaghen, ma altri servizi: Palermo, Napoli, Nizza, Ginevra, Lisbona e Tel Aviv sono stati interrotti.

Il governo maltese ha confermato solo nell’ottobre 2023 che la compagnia aerea nazionale smetterà di operare il 30 marzo.

Il contribuente assorbirà le perdite di 356 milioni di euro accumulate da Air Malta nel corso degli anni. La decisione di liquidare la società è arrivata dopo che la Commissione europea ha informato il governo maltese che non c’era alcuna possibilità che il pacchetto di aiuti proposto da 290 milioni di euro venisse approvato secondo le norme dell’UE sugli aiuti di stato.

Il presidente Philip von Brockdorf ha dichiarato: “Con un fermo impegno verso l’eccellenza, KM Malta Airlines mira a fornire un servizio eccezionale, connettività e un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità per i passeggeri”. Ha aggiunto: “Quando Air Malta conclude le sue operazioni, la compagnia aerea lascia dietro di sè un’eredità notevole e un profondo impatto sull’industria aeronautica maltese”.

-foto KM Malta Airlines –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]