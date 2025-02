ROMA (ITALPRESS) – La quinta generazione di Sportage ha raggiunto una notevole popolarità, tanto da diventare nel 2024 il C-SUV ibrido più venduto (dati Dataforce e Unrae 2024). Grazie al suo design distintivo, tecnologie a bordo all’avanguardia e sistemi di sicurezza avanzati, Sportage si è confermato uno dei modelli e apprezzati della casa automobilistica coreana in Italia. Per celebrare questo grande traguardo, sarà possibile scoprire e provare in tutte le concessionarie d’Italia la gamma Sportage durante l’open-door weekend del 22 e 23 febbraio, con vantaggi fino a 10mila euro con contratto di leasing K-Lease e rate a partire da 199 euro al mese. Sarà possibile conoscere Sportage da vicino, con tutte le sue motorizzazioni, approfittando di offerte dedicate a celebrare questo grande traguardo.

La quinta generazione di Sportage è stata progettata e sviluppata specificamente per l’Europa, incontrando le esigenze dei consumatori e dei percorsi stradali europei. Il design di Sportage ha avuto una grande evoluzione negli anni, rispecchiando, oggi, la nuova filosofia del design di Kia “Opposites United” con linee tese e nitide che si diramano lungo il corpo della vettura e superfici pulite ma muscolose, conferendo un impatto visivo forte ma elegante. Sportage è disponibile nelle motorizzazioni plug-in hybrid, full-hybrid, mild-hybrid benzina, mild-hybrid diesel.

