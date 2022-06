MILANO (ITALPRESS) – E’ di scena la nuova Niro di Kia, carica di energia e tanta musica, una ventata di freschezza nel panorama della mobilità elettrificata. Kia Italia ha pensato ad un progetto speciale per sostenere il pre-lancio di Nuova Kia Niro: “Sounds Wonderful”, che permetterà a tre giovani promesse della musica di realizzare il sogno di ogni artista emergente: esibirsi su un vero palcoscenico al fianco di un artista affermato, il cantautore Mahmood. Artista eclettico e capace di esprimere il suo essere unico proprio come Niro, sarà affiancaro nelle attività di coaching da due professionisti del settore musicale: Riccardo Schiara, in arte Arashi (vocal coach), e Michele Zocca, in arte Michelangelo (producer). Mahmood, insieme a loro, guiderà gli artisti in un percorso di crescita che sarà raccontato attraverso la produzione di video che verranno pubblicati sui canali digital e social di Kia. L’operazione si concluderà il 9 luglio durante il suo concerto a Brescia, all’Arena Campo Marte, che sarà aperto dal talent vincitore.

Giovane, talentuoso, anticonformista e forte di uno stile che lo sta portando a registrare tutto esaurito nei suoi concerti in Italia e sui più importanti palcoscenici europei, Mahmood sarà il volto che sosterrà nella fase di prelancio nuova Niro, il crossover che ha inaugurato l’era della mobilità sostenibile del marchio coreano in Europa e nel mondo.

“Gli obiettivi di Kia sono a diro poco sfidanti, sia a livello Italia che globale. Non è infatti mistero che Kia stia puntando alla leadership nel mercato della mobilità sostenibile e nella soluzione di soluzioni di smart mobility – spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia – Il 2022 ha già visto il trionfo di EV6 come Car of The Year e ora ci apprestiamo a presentare un altro prodotto elettrificato d’eccellenza come Niro al mercato. Alla luce di queste premesse l’augurio è quello di consolidare sempre di più il valore tecnologico che il mercato negli anni ha riconosciuto ai nostri prodotti e perchè no, poter gioire per il conseguimento di altri importanti traguardi e riconoscimenti”.

“Sounds Wonderful” darà il via alla campagna di prelancio della vettura nel corso del mese di giugno, periodo nel quale sarà già possibile provare ed ordinare già le prime vetture disponibili per il mercato italiano.

“La Nuova Niro mira a raggiungere un target più esigente dal punto di vista del design e della tecnologia – spiega Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia – Il nostro è un cliente che non vuole uniformarsi, ma che ricerca uno stile unico per esprimere senza compromessi la propria personalità. Proprio per questo motivo abbiamo pensato a Mahmood per sostenere il pre-lancio di Niro: un artista capace di emozionare i suoi fan giovani e non, nonchè proporre un suo stile unico ed inimitabile”.

“Sono lieto di collaborare al progetto Sounds Wonderful.- afferma Mahmood – progetto di Kia che supporta il talento di giovani musicisti emergenti. E’ un tema a cui sono molto sensibile e a cui rivolgo grande attenzione anche nel mio percorso artistico”.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).