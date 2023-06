ROMA (ITALPRESS) – Kia comunica la nomina di John Buckingham a capo del Kia Next Design Exterior Group, a partire dal 1° giugno.

La nomina rientra nella strategia di Kia di diventare leader tra i fornitori di mobilità sostenibile, puntando al rinnovamento e al rafforzamento del design dei propri veicoli. Nel suo nuovo ruolo, avrà la specifica responsabilità sul design degli esterni di Kia e supporterà il vicepresidente Teck Koun Kim.

Attraverso la propria filosofia di design “Opposites United”, Kia punta ad assumere un ruolo di primo piano nella definizione della mobilità futura. Per raggiungere questo obiettivo, Karim Habib, vicepresidente esecutivo e Head of Kia Global Design Center, ha introdotto un approccio organizzativo innovativo e proattivo per assicurare maggiori potenzialità ai designer del brand.

“Kia sta guidando con successo il mercato dei veicoli elettrici, grazie ai modelli dal design innovativo come EV6 e, in futuro, EV9 “, ha affermato Teck Koun Kim, vicepresidente e capo di Kia Next Design Group. “La volontà di rispondere con immediatezza ai rapidi cambiamenti del mercato ha suggerito a Kia di reclutare nuovi talenti esterni. Ci aspettiamo che John Buckingham, professionista dal curriculum ricco di esperienze presso brand premium e start-up, sappia portare il suo contributo all’importante lavoro innovativo che stiamo perseguendo al Kia Global Design Center”, ha aggiunto. Buckingham assumerà la direzione del design degli esterni e supporterà la strategia del brand di divenire leader dell’industria automobilistica, stabilendo nuovi standard di riferimento. La sua lunga esperienza nella progettazione di veicoli elettrici, consentirà a Buckingham di fornire un contributo significativo al design esterno della prossima generazione di veicoli Kia. “E’ un vero onore per me entrare a far parte di Kia Next Design Exterior Group e con grande entusiasmo mi unisco nell’avvincente missione che ci aspetta. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team nell’ulteriore sviluppo della filosofia di design “Opposites United” e di applicare questo approccio al design della futura gamma di veicoli Kia. Partendo dagli attuali prodotti già estremamente innovativi definiremo insieme il design della prossima generazione di veicoli”, ha dichiarato Buckingham.

